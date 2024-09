Notre-Dame retrouve huit cloches à trois mois de sa réouverture

De 'Gabriel', et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite 'Jean-Marie', baptisée en hommage au cardinal Lustiger: Notre-Dame de Paris accueille jeudi le retour des huit cloches de son beffroi nord, à moins de trois mois de la réouverture de la cathédrale.

'Ces cloches, c'est la voix de la cathédrale, celles qui sonnent tous les jours', s'est réjoui Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d'ouvrage du chantier de restauration, à leur arrivée par camion à 11h00.

*Cela nous projette vers la renaissance de Notre-Dame', a-t-il ajouté, au milieu de quelques dizaines de curieux venus faire des photos des cloches.

Les huit cloches doivent être bénies à la mi-journée par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Pour permettre la restauration de la tour nord, atteinte par les flammes de l'incendie géant du 15 avril 2019, ces cloches portant le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l'Eglise avaient été déposées en juillet 2023.

Elles ont été depuis nettoyées de la poussière de plomb, révisées et restaurées dans la fonderie normande qui les avait réalisées en 2013, avant de retrouver jeudi la cathédrale parisienne.

Réouverture le 7 décembre

Ces cloches pèsent entre 4,162 tonnes pour 'Gabriel', la plus lourde, et 782 kg pour la plus 'légère', celle portant le nom de Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005.

Fondues en 2013 à l'occasion des 850 ans de la cathédrale, elles font partie d'un ensemble de vingt cloches que compte la cathédrale, avec notamment les deux bourdons de la tour sud.

Désormais revenues à Notre-Dame, elles seront remontées dans le beffroi dans les 'deux, trois prochaines semaines' et seront testées pour être prêtes pour la réouverture, selon M. Jost.

Après cinq ans d'un chantier colossal, qui a mobilisé 250 entreprises et des centaines d'artisans, la cathédrale doit rouvrir le 7 décembre. Des travaux sont toujours en cours pour finir la restauration du bâtiment et permettre le retour du public à Notre-Dame, où une dizaine de millions de personnes se pressaient chaque année avant l'incendie.

