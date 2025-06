« Nous avons un acheteur pour TikTok », dit Donald Trump

'Nous avons un acheteur pour TikTok', a déclaré dimanche Donald Trump dans une interview à la chaîne Fox News, alors qu'il avait repoussé une nouvelle fois mi-juin la date butoir pour la vente du réseau social, au 17 septembre.

'C'est un groupe de gens très riches', a déclaré le président américain interrogé dans le programme 'Sunday Morning Futures' sur l'identité des acheteurs, en ajoutant qu'il en dirait davantage dans 'deux semaines'.

En vertu d'une loi votée au Congrès en 2024, le réseau social reste en effet sous le coup d'une interdiction aux Etats-Unis si sa maison mère ByteDance n'en abandonne pas le contrôle. Des élus républicains comme démocrates disaient alors s'inquiéter de l'utilisation de données par la Chine ou d'une tentative d'influence de l'opinion publique américaine.

Mais Donald Trump avait donné un sursis supplémentaire mi-juin à TikTok pour la vente du réseau social, imposée à ByteDance par cette loi du Congrès. En repoussant la date butoir, le président américain avait aussi maintenu TikTok disponible pour ses plus de 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

Selon plusieurs médias américains, un protocole avait été trouvé début avril pour cette vente qui prévoyait la séparation de la branche américaine de TikTok du groupe ByteDance, avec une recomposition du capital.

Transaction bloquée

Les parts détenues par des investisseurs non chinois passaient de 60 à 80%, ByteDance conservant les 20% qu'elle possède actuellement. Mais l'annonce de droits de douane imposés par Donald Trump à ses partenaires commerciaux, dont Pékin, a bloqué la transaction côté chinois.

Or la Chine a annoncé vendredi avoir 'confirmé' avec les États-Unis le cadre de leur accord commercial, assurant que Washington lèverait des restrictions à son encontre et que Pékin pourrait valider l'exportation de plus d'articles soumis à contrôle comme des métaux stratégiques entrant dans la fabrication de technologie de pointe.

'Je pense que je vais probablement avoir besoin de la Chine. Je pense que le président Xi le fera probablement', a souligné dimanche M. Trump, en référence à la possible nécessité que l'accord pour la vente de TikTok soit validé au plus haut sommet de l'Etat chinois.

/ATS