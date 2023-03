Nouveau record des brevets suisses en 2022

Les demandes de brevets suisses ont continué de progresser l'année dernière en dépit des incertitudes mondiales. Le secteur des technologies médicales reste le plus actif dans le domaine.

En 2022, les demandes de protection de propriété intellectuelle déposées par les entreprises et instituts suisses auprès de l'Organisation européenne des brevets (OEB) ont augmenté de 5,9%, soit 9008 demandes, rapporte mardi un communiqué.

Le pourcentage de hausse dépasse le record de 2021 et se situe au-dessus de la croissance moyenne mondiale (+2,5%) et européenne (+0,1%), étaie l'institut basé à Munich.

Les dispositifs médicaux ont été les plus actifs, avec 34,6% de plus qu'auparavant, et devancent cette année encore les biens de consommations qui enregistrent une progression de 12,9%. Malgré un recul de 1,2%, les technologies de mesures remportent la troisième place.

Vaud en leader

Par entreprises, le groupe pharmaceutique Roche a déposé 650 demandes de brevets, suivi par ABB (419) et Nestlé (410).

Au niveau cantonal, Vaud a enregistré 1179 demandes, en hausse de 2,5%, suivi par Zurich avec 1119 demandes (+8,2%) et Bâle-Ville (1011, chiffre stable).

'La Suisse est à nouveau le pays qui dépose le plus de demandes par habitant', a souligné l'institut, selon lequel cet indicateur prouve que l'activité d'innovation est restée robuste en 2022 malgré le contexte économique et géopolitique difficile.

Au niveau mondial, l'OEB a enregistré au total 193'460 demandes de brevets déposées, en hausse de 2,5%.

/ATS