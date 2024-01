Nouveau record des prix des véhicules en 2023

Neufs ou en occasion, les véhicules ont été encore plus coûteux en 2023. L'offre proposée a pourtant été grandissante sur le marché des quatre-roues, note mardi la plateforme Autoscout24.

Les prix des véhicules neufs ont progressé de 5%, et ceux d'occasion de 4% ces douze derniers mois sur la plateforme. En 2023, les prix ont atteint un nouveau record: une voiture neuve coûtait en moyenne 60'000 francs, et une d'occasion 37'000, détaille un communiqué.

Exceptée la catégorie des minivans qui enregistre une hausse de plus de 12%, tous les autres modèles ont affiché une augmentation modérée dans une fourchette de 1% à 5%. Par type de propulsion, les voitures neuves à essence remportent la première place avec une hausse de +12%, les électriques de 10%, et les hybrides rechargeables de 6%.

Concernant l'offre, tous les segments de carrosseries et types de carburant confondus l'ont vue plus forte. Le nombre d'annonces en ligne a augmenté de 9% par rapport à 2022.

Pour la première fois depuis 2019, l'offre des véhicules neufs a augmenté de 13% à 122'140 unités. 'Cette plus grande disponibilité offre un plus grand choix et pourrait aussi être le signe d'une baisse des prix dans les mois à venir,' souligne le directeur d'Autoscout 24, Alberto Sanz de Lama.

En 2023, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a augmenté d'environ 12% sur un an, et plus de 750'000 véhicules ont changé de propriétaires. Un niveau inférieur à 2019 mais qui lance un signal positif de reprise du marché automobile helvétique, selon Autoscout 24.

/ATS