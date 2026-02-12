Nouveau repli des revenus et de la rentabilité pour Swisscom

Swisscom a vu sa rentabilité se tasser pour un deuxième exercice consécutif en 2025, reflet notamment des charges liées à l'intégration de Vodafone Italia. Le numéro un helvétique des télécoms a aussi subi une érosion de ses revenus en Suisse.

Sur l'année sous revue, le chiffre d'affaires pro forma, soit en tenant compte de l'acquisition de Vodafone Italia finalisée fin 2024, a fléchi de 2% à 15,05 milliards de francs, écrit jeudi l'opérateur établi à Berne et aux mains de la Confédération. A taux de change constants, les revenus ont aussi diminué, soit de 1,3%.

L'excédent brut d'exploitation après frais de location-vente (Ebitdaal) pro forma - indicateur de rentabilité retenu par Swisscom - s'est inscrit à 4,98 milliards de francs, se contractant de 1,2% en l'espace d'un an, conséquence des charges d'intégration de Vodafone Italia.

Il a vu son bénéfice net se contracter de 17,6% sur un an à 1,27 milliard de francs.

Comme prévu, l'ex-monopoleur propose de verser à ses actionnaires au titre de l'exercice sous revue un dividende augmenté de 4 francs, à 26 francs par action.

La performance s'est révélée plus ou moins conforme aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 15,01 milliards de francs, un Ebitdal de 4,99 milliards et un bénéfice net de 1,30 milliard.

Evoquant l'année en cours, Swisscom anticipe des revenus de 14,7 à 14,9 milliards de francs. L'Ebitda hors charges de leasing devrait atteindre entre 5,0 et 5,1 milliards. Le géant bleu promet un dividende de 26 à 27 francs par action.

/ATS