Nouveau train IR à deux étages sur le réseau des CFF

Un nouveau train InterRegio à deux étages va bientôt faire son apparition sur le réseau ferroviaire suisse. Il ne circulera toutefois en Suisse romande qu'à partir de 2026. Les CFF en ont reçu quatre rames sur les 60 commandées à Stadler Rail.

Le nouvel IR duplex du fabricant thurgovien, présenté vendredi à Zurich, a été développé sur la base de son 'grand frère' présent sur le réseau depuis plusieurs années sur les lignes InterRegio. Il mesure 152 mètres et compte 466 sièges.

Confort comparable au trafic grandes lignes

En actionnant cette option dans le contrat qui les lie à Stadler, les CFF renforcent leur flotte avec un type de véhicule éprouvé et le combinent avec les avantages des trains plus récents, écrivent-ils vendredi. Ses rames automotrices à six éléments apportent plus de confort. Leur aménagement intérieur correspond aux normes du trafic grandes lignes.

La compagnie ferroviaire souligne la qualité de ses sièges et mentionne notamment ses prises de courant, ses emplacements pour vélos facilement accessibles (huit au total sur deux emplacements, avec des prises pour vélos électriques) et ses compartiments multifonctionnels comportant de la place pour les poussettes. La commande des CFF se monte à 1,3 milliard de francs.

Introduit progressivement d'ici la à fin 2026

Sous réserve du feu vert définitif de l'Office fédéral des transports, le nouvel IR circulera à partir du 17 juillet sur la ligne Zurich-Schaffhouse, puis sur d'autres axes également. Dès le changement d'horaire du mois de décembre, il desservira aussi les lignes Berne-Zurich-Coire et Bâle-Zurich Aéroport.

Ces prochaines années, l'ensemble des rames commandées seront mises en service progressivement sur d'autres lignes alémaniques avant que ces trains n'apparaissent en Suisse romande d'ici à 2026. La livraison du dernier véhicule est prévue pour la fin de cette année-là.

En 2010 et 2015, les CFF avaient déjà commandé des trains IR de ce type à Stadler Rail. Actuellement, ils possèdent 93 véhicules de types duplex pour le trafic régional et de type duplex IR. Ces rames sont affectées au RER zurichois et aux différentes lignes alémaniques et romandes comme trains Regio-Express et InterRegio.

