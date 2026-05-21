Nouvel horaire 2027: une offre améliorée pour Paris

Le projet d'horaire 2027 introduit des améliorations ponctuelles pour les pendulaires. Mais il propose surtout de meilleures liaisons vers Paris au départ de Lausanne. Le nouvel horaire doit entrer en vigueur le 13 décembre 2026.

A partir du 5 avril 2027, trois TGV circuleront à nouveau quotidiennement dans chaque direction de Lausanne à Paris via Genève.

En outre, une nouvelle offre entre Genève et Lyon permettra de gagner 10 minutes sur le parcours, indiquent jeudi les CFF. Ce nouveau train circulera une fois par jour et par direction en semaine et deux fois par jour le week-end, ce qui permettra des correspondances attrayantes vers le sud de la France.

En Suisse, Orbe sera connectée au RER Vaud dans le courant de 2027. Dans la région de Genève, certains trains des lignes L1, L5 et L6 se verront renforcés avec une seconde rame.

Et suite aux expériences positives du Verbier Express, les CFF mettent en place tous les week-ends un horaire qui permettra de rejoindre la montagne depuis Genève-Aéroport.

/ATS