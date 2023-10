Nouvelle grotte au glacier du Rhône: les autorités saisies

La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (SL-FP) réagit à la construction d'une nouvelle grotte sur le glacier du Rhône qui se ferait sans permis. Elle a saisi l'autorité valaisanne de construction pour que celle-ci enquête.

'Nous vous prions de bien vouloir clarifier les faits et prendre les mesures qui s'imposent', écrit la fondation dans sa lettre adressée au Conseil d'Etat ainsi qu' à la Commission cantonale des constructions (CCC) et diffusée aux médias. La fondation s'irrite notamment de la mise en place de nouvelles bâches et du percement d'une nouvelle grotte de glace ailleurs sur une langue secondaire.

'Nous n'avons pas connaissance d'une demande de permis de construire à ce sujet', insiste la SL-FP. Celle-ci rappelle que le glacier du Rhône figure à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP). Elle exige 'l'arrêt des travaux réalisés sans permis' et le retrait de toutes les bâches, nouvelles ou anciennes.

/ATS