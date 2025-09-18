Nouvelle hausse des loyers proposés en août

Le marché locatif a enregistré un regain de tension en août, selon la plateforme Homegate et la Banque cantonale de Zurich. Les loyers proposés ont progressé de 1,5% par rapport au mois précédent et de 2,6% sur un an, avec des poussées notables en Suisse centrale.

L'indice Homegate a ainsi pris 0,3 point de pourcentage en rythme mensuel pour s'établir à 131,2 points.

Les loyers ont augmenté principalement dans le canton de Nidwald (+1,5%), ce qui vient confirmer une tendance observée depuis le printemps, précise un communiqué. En comparaison annuelle, les prix indiqués dans les annonces recensées par la plateforme immobilière ont même bondi de 10% dans ce canton (+0,4% sur un mois). Le voisin Schwytz a connu une augmentation de 8,4% par rapport à août 2024. La seule baisse est à mettre sur le compte des Grisons (-0,2% en comparaison annuelle, stable sur un mois).

En revanche, aucune tendance claire ne se dégage du côté des villes. Homegate évoque l'exemple de Lucerne, dont les loyers proposés ont reculé de 2,1% sur un mois en août, mais dont les prix ont subi la plus forte hausse en rythme annuel (+3,3%). Lugano (+1,8%) figure en tête des villes ayant enregistré les plus fortes hausses par rapport à juillet 2025.

/ATS