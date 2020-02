Novartis: Beovu autorisé en Europe dans la dégénérescence maculaire

La Commission européenne a prononcé l'homologation pour le Beovu (brolucizumab) de Novartis en injection. La substance a été autorisée dans l'indication contre la dégénérescence maculaire (AMD) néovasculaire (humide) liée à l'âge, a indiqué lundi Novartis.

La décision de la Commission européenne est valable pour les 27 membres de l'Union européenne, ainsi que la Grande-Bretagne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Mi-décembre, le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP), l'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA), avait insisté sur la préservation démontrée sur deux ans de l'acuité visuelle des patients traités avec cette substance, administrée par injection dans le corps vitré.

Le Beovu est déjà prescriptible depuis début octobre dans cette indication aux Etats-Unis, après avoir démontré en études cliniques avancées sa supériorité sur l'aflibercept, commercialisé par le concurrent américain Regeneron Pharmaceuticals. En Suisse, la substance est autorisée depuis janvier 2020.

La dégénérescence maculaire (AMD) néovasculaire (humide) liée à l'âge est une cause importante de perte de la vue chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Elle touche plus de 20 millions de personnes dans le monde. En Europe, leur nombre est estimé à 1,7 million.

/ATS