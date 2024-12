Novartis ferme l'allemand Morphosys

Novartis ferme la société allemande de biotechnologie Morphosys, acquise en début d'année, selon des informations de la presse allemande confirmées par le géant pharmaceutique bâlois. Des centaines d'emplois sont concernés.

Novartis a décidé en novembre 2024 de fermer les sites de Morphosys en Allemagne et aux États-Unis d'ici fin 2025 et d'intégrer toutes les activités du portefeuille dans l'entreprise, selon un article paru jeudi dans le magazine allemand WirtschaftsWoche. Environ 330 emplois pourraient passer à la trappe. Contacté par l'agence de presse AWP, le géant pharmaceutique bâlois a confirmé ces informations.

Novartis avait acquis Morphosys en début d'année pour un montant total de 2,7 milliards d'euros. Avec ce rachat, l'entreprise bâloise souhaitait notamment accéder au Pélabresib, un traitement en cours de développement contre la myélofibrose, une maladie chronique potentiellement mortelle de la moelle osseuse.

Mais des inquiétudes sont apparues récemment quant à l'efficacité et la sécurité de ce médicament prometteur, selon le magazine allemand. Il y a quelques semaines, Novartis a réévalué Morphosys et corrigé sa valeur de 800 millions de dollars.

'Toutes les activités de fusions et acquisitions dans le domaine de la recherche et du développement impliquent un certain degré de risque et dépendent des circonstances. Novartis revoit régulièrement son portefeuille et sa structure organisationnelle afin d'être mieux positionné pour l'avenir et de répondre aux besoins des patients', a expliqué le géant pharmaceutique bâlois à WirtschaftsWoche.

Morphosys a été fondée en 1992 et est l'une des plus anciennes sociétés de biotechnologie allemandes. Jusqu'à récemment, les actions de la société étaient cotées à Francfort et à New York.

/ATS