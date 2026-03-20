Novartis offre 3 milliards pour des actifs contre la cancer du sein

Novartis va débourser jusqu'à 3 milliards de dollars pour l'acquisition de la filiale Pikavation ...
Novartis offre 3 milliards pour des actifs contre la cancer du sein

Novartis offre 3 milliards pour des actifs contre la cancer du sein

Photo: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas

Novartis va débourser jusqu'à 3 milliards de dollars pour l'acquisition de la filiale Pikavation Therapeutics du delawarien Synnovation Therapeutics. La société détient notamment un actif en oncologue conçu pour cibler toute mutation du gène PiK3alpha.

Le SNV4818 fait déjà l'objet d'une évaluation clinique de phase I/II dans le domaine du cancer du sein et d'autres tumeurs solides à un stade avancé.

'Si le rôle du PiK3alpha mutant est bien défini dans le cancer du sein HR+/HER2-, son inhibition effective demeure un défi en termes de profil d'innocuité,' explique Shreeram Aradhye, à la tête du développement chez Novartis, cité dans le communiqué. Le SNV4818 doit notamment permettre d'épargner les cellules saines, ne ciblant que les versions mutantes du gène incriminé.

Dans le détail, Novartis procédera à un paiement direct de 2 milliards de dollars (1,58 milliard de francs) au laboratoire delawarien, auxquels pourra s'ajouter un milliard additionnel en versements d'étapes.

'Nous sommes convaincus que les capacités mondiales de Novartis permettront d'accélérer le développement du SNV4818 (...) au-delà ce que Synnovation pourrait réaliser seul', indique Wenqing Yao, à la tête de Synnovation, dans un communiqué distinct.

La finalisation de la transaction doit survenir avant fin juin.

/ATS
 

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