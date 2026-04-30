Novartis se dote d'une septième usine aux États-Unis

Novartis étend ses capacités de production aux Etats-Unis, avec l'annonce d'un nouveau site à Morrisville, en Caroline du Nord. Cette usine portera à sept le nombre de nouveaux sites prévus dans le cadre de son plan d'investissement de 23 milliards de dollars.

La nouvelle usine sera dédiée à la production de principes actifs pharmaceutiques pour des formes solides (comprimés, gélules) ainsi que pour les thérapies à base d'ARN, indique jeudi dans un communiqué le groupe pharmaceutique bâlois.

L'installation, d'une superficie de 56'200 pieds carrés, portera la présence de l'entreprise en Caroline du Nord à cinq sites répartis sur trois emplacements.

Une production intégrée de bout en bout

Depuis son engagement, en avril 2025, à produire aux États-Unis tous ses médicaments clés destinés aux patients américains, Novartis a réalisé des progrès significatifs dans ses projets d'établir une production intégrée de bout en bout.

En novembre 2025, un site de production dédié aux thérapies radioligandaires (RLT) a été ouvert à Carlsbad, en Californie. Il dessert l'ouest des États-Unis, l'Alaska et Hawaï.

En décembre 2025, la construction d'un site industriel phare a été lancée en Caroline du Nord. Il comprend la production et le conditionnement de comprimés, gélules et produits biologiques pour des traitements couvrant l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences ainsi que les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

En janvier 2026, Novartis a annoncé un nouveau site de production dédié aux RLT à Winter Park, en Floride, le premier dans le sud-est des États-Unis. Par ailleurs, la construction d'un nouveau centre de recherche biomédicale à San Diego, en Californie, a débuté en février 2026. Ce mois-là également, un nouveau site de production à Denton, au Texas, dédié aux RLT destinées aux patients atteints de cancer, a été annoncé.

Enfin, l'extension des sites existants de RLT à Indianapolis, en Indiana, et Millburn, dans le New Jersey, est actuellement en cours.

/ATS