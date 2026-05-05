Novartis veut fermer une usine en Allemagne, 220 emplois menacés

La multinationale pharmaceutique Novartis a décidé de fermer d'ici fin 2028 son site de production ...
Novartis veut fermer une usine en Allemagne, 220 emplois menacés

Novartis veut fermer une usine en Allemagne, 220 emplois menacés

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

La multinationale pharmaceutique Novartis a décidé de fermer d'ici fin 2028 son site de production de tablettes et gélules à Wehr, dans le Bade-Wurtemberg. La mesure menace directement quelque 220 places de travail.

Sur son site allemand, le groupe pharmaceutique invoque mardi des questions de rentabilité. Une procédure de consultation avec les représentants du personnel a d'ores et déjà été engagée.

Le laboratoire rhénan tient néanmoins à réaffirmer son engagement outre-Rhin, prenant à témoin l'investissement de 35 millions d'euros annoncé pour une extension de ses capacités dans les radioligands à Halle, dans le Land de Saxe-Anhalt.

/ATS
 

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