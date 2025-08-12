Novo Nordisk peine à combler la demande européenne d'insuline

Les autorités sanitaires françaises ont signalé mardi des tensions d'approvisionnement en Europe pour deux cartouches d'insuline pré-remplies du laboratoire danois Novo Nordisk, utilisées par plusieurs milliers de patients diabétiques en France.

Les tensions concernent les cartouches Fiasp PumpCart et NovoRapid PumpCart au dosage de 100 unités/mL, qui sont 'spécifiquement compatibles avec la pompe à insuline mylife YpsoPump du fabricant Ypsomed', précise l'agence française de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué.

Les problèmes d'approvisionnement sont liés à 'une augmentation des ventes de cartouches d'insuline, conjuguée à une capacité limitée de production du laboratoire, qui ne permet pas temporairement de répondre à la demande'.

Selon le laboratoire Novo Nordisk, des tensions sont à prévoir jusqu'à la fin de l'année 2025 pour ces solutions injectables utilisées pour traiter le diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants, indique l'ANSM.

Adapter la prescription

Afin de réserver les stocks aux patients déjà traités, Novo Nordisk a demandé aux prescripteurs de ne pas débuter de nouveaux traitements avec Fiasp ou NovoRapid PumpCart jusqu'à la fin des difficultés d'approvisionnement des cartouches.

L'ANSM demande pour sa part aux médecins 'd'arrêter les initiations de traitement avec la pompe YpsoPump tant que la situation persiste' et d'adapter la prescription avec 'des flacons d'insuline rapide ou ultra-rapide' pour remplir le réservoir des pompes.

'Tous les Etats membres où le produit est commercialisé sont actuellement touchés ou risquent d'être touchés par les pénuries intermittentes' de Fiasp PumpCart et NovoRapid, avait indiqué en mai l'agence européenne du médicament, citant l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède.

/ATS