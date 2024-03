OMC: accord sur la pêche possible dans la dernière ligne droite

Les 164 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont entamé la dernière ligne droite de la ministérielle à Abou Dhabi. Un accord sur les subventions à la pêche semble possible.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le porte-parole de l'institution, Ismaila Dieng, a dit que les ministres 'avançaient réellement'. Mais aussi que les négociations restent 'difficiles', malgré leur engagement.

Après quatre jours, la réunion a été prolongée au moins jusqu'à vendredi 14h00 (11h00 en Suisse). Dans un nouveau projet de texte, les Etats ne pourraient attribuer un soutien financier à la pêche que s'ils prouvent que celui-ci n'affecte pas des stocks durables de poisson.

Des exceptions seraient prévues pour les pays pauvres, les petits pays de pêche, la pêche artisanale et, pour une durée en négociation et dans leur zone exclusive, pour les pays en développement. Sur l'agriculture, les négociations étaient plus 'compliquées', selon une source proche des discussions.

