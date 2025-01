Obésité: Lonza s'invite dans le développement d'un spray nasal

Le sous-traitant pharmaceutique Lonza a été mandaté par le spécialiste suédois de l'inhalation Iconovo pour développer une formulation nébulisée sèche d'un traitement expérimental contre l'obésité.

La multinationale rhénano-valaisanne mettra pour ce faire à contribution les capacités de son site de Bend, dans l'Oregon, spécialisé dans les questions de biodisponibilité et de pharmacocinétique.

L'approche nasale doit permettre d'atténuer les désagréments liés aux méthodes d'administration des traitements actuels ou en développement, par injection ou par voie orale, souligne un communiqué du sous-traitant pharmaceutique diffusé lundi.

Fondé en 2013 et employant une trentaine de collaborateurs, le spécialiste suédois de l'inhalation Iconovo collabore avec divers acteurs pharmaceutiques pour faciliter l'administration ou ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour des substances tombées dans le domaine public. Son projet le plus avancé à ce jour porte sur une version générique du Symbicort contre l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive.

