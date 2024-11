Oerlikon ploie au 3e trimestre et ajuste ses objectifs annuels

Le conglomérat industriel Oerlikon a subi une baisse d'activité au troisième trimestre, décevant en partie les attentes du marché et ajustant quelque peu ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe schwytzois a enregistré entre juillet et fin septembre un chiffre d'affaires en repli de 6,9% sur un an à 580 millions de francs. Les effets de changes ont pénalisé à hauteur de 1,8% les recettes de l'entreprise.

Le carnet de commandes, qui permet d'anticiper l'activité à venir, s'est également contracté de 5,1% à 538 millions de francs, a détaillé Oerlikon mardi dans un communiqué.

La rentabilité n'a pas été épargnée par la tendance baissière, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) opérationnel s'affaissant de 7,3% à 98 millions de francs et la marge afférente baissant de 0,1 point de pourcentage à 16,9%.

Séparation prévue

Alors que recettes et prises de commandes ont été inférieures aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, la rentabilité a été meilleure qu'anticipé.

La séparation de l'activité Polymer Processing Solutions, annoncée en février, se déroule 'comme prévue' et devrait être effectuée dans un délai de 12 à 36 mois, a indiqué Oerlikon. Cette opération pourrait cependant se solder par des suppressions de postes, la société annonçant vouloir 'réduire' ses fonctions de support.

La direction a également quelque peu nuancé ses projections financières pour l'ensemble de 2024. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires organique en repli autour de 10% hors effets de changes, alors que l'entreprise prévoyait jusqu'à présent une contraction entre 5% et 9%. La marge Ebitda est quant à elle attendue à environ 16%, contre 15,5% à 16,0% précédemment.

