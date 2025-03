Oeufs étrangers nécessaires pour combler la demande en Suisse

Les oeufs suisses ne suffiront pas cette année à couvrir la forte demande de la saison pascale. Consommatrices et consommateurs n'ont toutefois pas à s'inquiéter. Ils ne manqueront pas d'oeufs, mais une partie de l'offre sera d'origine étrangère.

Après la forte baisse consécutive à la pandémie de Covid, la demande en œuf augmente à nouveau régulièrement depuis deux ans, a indiqué le président de Gallo Suisse, Daniel Würgler. Alors qu'en 2022, les Suisses mangeaient en moyenne l'équivalent de 186 œufs par an - œufs importés compris - ils en consommaient l'équivalent de 189 en 2023 et de 198 en 2024. C'est plus que les 195 de 2021, la seconde année du Covid.

Dans le même temps, la production d'œufs indigènes a également augmenté, de 2,8%, pour atteindre 1,124 milliard d'œufs l'an dernier. Malgré cela, les producteurs suisses couvrent à peine les trois quarts de la demande, selon l'Office fédéral de l'agriculture.

Il n'y a certes pas de pénurie, mais il faut s'attendre à un manque de choix dans les supermarchés selon M. Würgler.

/ATS