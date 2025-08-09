Onze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

Samedi midi, le bouchon devant le portail sud du tunnel routier du Gothard a atteint onze kilomètres ...
Onze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

Onze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Samedi midi, le bouchon devant le portail sud du tunnel routier du Gothard a atteint onze kilomètres. Cela correspondait à un temps d'attente d'une heure et 49 minutes pour les voyageurs en direction du nord, selon le Touring Club Suisse (TCS).

Il était recommandé aux automobilistes de se rabattre sur l'autoroute A 13 en direction de Zurich, c'est-à-dire de prendre la route du San Bernardino via les Grisons. L'entrée de l'autoroute en direction du Gothard a été bloquée à Airolo (TI).

Des colonnes de véhicules se sont également formées devant l'entrée nord du Gothard. La file a atteint trois kilomètres samedi midi pour un temps d'attente de 30 minutes.

Dans ses prévisions de trafic pour cet été, le TCS s'attendait à un très fort trafic de retour durant les week-ends d'août. Jusqu'aux 23 et 24 août, de longs bouchons devraient donc encore se former près d'Airolo les samedis et dimanches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le président de Pilatus demande une exemption des droits de douane

Le président de Pilatus demande une exemption des droits de douane

Économie    Actualisé le 09.08.2025 - 12:23

Ne pas hésiter à flatter Donald Trump, estime James McGovern

Ne pas hésiter à flatter Donald Trump, estime James McGovern

Économie    Actualisé le 09.08.2025 - 12:07

Les exportateurs d'or dans l'attente, le métal peut-être pas taxé

Les exportateurs d'or dans l'attente, le métal peut-être pas taxé

Économie    Actualisé le 09.08.2025 - 07:57

L'OMC améliore sa prévision du commerce mondial grâce à Trump

L'OMC améliore sa prévision du commerce mondial grâce à Trump

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 19:00

Articles les plus lus

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 14:01

Les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines

Les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 15:46

Droits de douane sur l'or: la faîtière se dit inquiète

Droits de douane sur l'or: la faîtière se dit inquiète

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 16:46

Des parlementaires suisses et américains se rencontrent à Genève

Des parlementaires suisses et américains se rencontrent à Genève

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 18:03