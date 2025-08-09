Onze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

Samedi midi, le bouchon devant le portail sud du tunnel routier du Gothard a atteint onze kilomètres. Cela correspondait à un temps d'attente d'une heure et 49 minutes pour les voyageurs en direction du nord, selon le Touring Club Suisse (TCS).

Il était recommandé aux automobilistes de se rabattre sur l'autoroute A 13 en direction de Zurich, c'est-à-dire de prendre la route du San Bernardino via les Grisons. L'entrée de l'autoroute en direction du Gothard a été bloquée à Airolo (TI).

Des colonnes de véhicules se sont également formées devant l'entrée nord du Gothard. La file a atteint trois kilomètres samedi midi pour un temps d'attente de 30 minutes.

Dans ses prévisions de trafic pour cet été, le TCS s'attendait à un très fort trafic de retour durant les week-ends d'août. Jusqu'aux 23 et 24 août, de longs bouchons devraient donc encore se former près d'Airolo les samedis et dimanches.

/ATS