OpenAI passe une nouvelle commande de puces, chez Broadcom

OpenAI a dévoilé lundi une commande majeure auprès du groupe américain de microprocesseurs Broadcom, qui va livrer plusieurs millions de puces à la jeune pousse californienne, selon un communiqué conjoint.

C'est le troisième contrat d'ampleur passé, en quelques jours, par l'inventeur de ChatGPT pour s'assurer de capacités supplémentaires pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) générative, après ceux conclus avec Nvidia et AMD.

LLes microprocesseurs destinés à OpenAI vont être conçus spécifiquement pour cette société et adaptés à ses usages.

Dans une table ronde filmée mise en ligne lundi pour accompagner le communiqué de presse, le patron d'OpenAI, Sam Altman, a expliqué que son entreprise travaillait depuis 18 mois déjà avec Broadcom pour mettre au point ces puces avancées sur mesure.

Ces éléments sont en mesure de réaliser plusieurs tâches en même temps, ce qui correspond aux besoins de l'IA et diffère des puces plus classiques.

Broadcom va apporter à son client californien des processeurs nécessitant une puissance totale de 10 gigawatts (GW). Il n'est pas possible d'estimer exactement le nombre de processeurs équivalent, mais cela représente plusieurs millions de pièces.

Sam Altman a précise que le déploiement de serveurs équipés par Broadcom commencerait fin 2026.

Les puces de Broadcom serviront surtout à l'inférence, c'est-à-dire à générer des réponses aux demandes des utilisateurs, davantage qu'à bâtir les modèles d'IA ou à les entraîner, a dit Sam Altman.

'Sur plusieurs plans, on peut dire que la construction des infrastructures IA constitue le plus grand projet industriel de l'histoire de l'humanité', a commenté Sam Altman.

Certains observateurs s'inquiètent du fait qu'OpenAI, qui consomme des milliards de trésorerie chaque année et ne sera pas rentable avant 2029, puisse passer des commandes de plusieurs centaines de milliards de dollars de puces sur plusieurs années.

La jeune pousse fait le pari que ses revenus vont continuer à croître de façon accélérée et qu'elle sera en mesure de lever des capitaux pour financer sa montée en puissance.

