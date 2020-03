Optimisme au congrès américain sur le plan de relance économique

Les sénateurs américains n'avaient toujours pas annoncé mardi soir d'accord sur un plan de relance de la première économie mondiale, durement frappée par la pandémie due au coronavirus. Mais l'optimisme prévalait toujours malgré les négociations intenses.

Après quatre jours de tractations ardues pour élaborer ce qui devrait être le plus gros plan de relance jamais approuvé par le congrès des Etats-Unis, le président américain l'a appelé à 'agir immédiatement'. 'Plus cela prendra de temps, plus il sera difficile de redémarrer l'économie. Nos travailleurs vont souffrir', a-t-il tweeté.

Les sénateurs républicains, démocrates et la Maison-Blanche sont engagés dans des discussions pour parvenir à un accord sur ce gigantesque plan de relance. Le projet devrait mobiliser autour de 2000 milliards de dollars, alors que la première économie mondiale est probablement déjà entrée en récession.

'Ce plan représentera le plus gros programme d'aide destiné à l'économie réelle de l'histoire des Etats-Unis', a déclaré mardi soir le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow.

Optimisme des marchés financiers

'Nous avons besoin d'urgence de cette loi pour renforcer l'économie, pour injecter des liquidités et stabiliser les marchés financiers afin de traverser cette période difficile [...] mais aussi pour nous placer avant le rebond qui, je pense, pourrait arriver plus tard cette année', a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.

Il a affirmé que les négociateurs s'attendaient 'à voter aussi vite que possible'. Mais en fin de journée mardi, aucun vote n'était encore prévu et le texte n'avait pas été dévoilé.

L'optimisme ambiant a toutefois fait rebondir Wall Street mardi, le Dow Jones enregistrant même sa plus forte progression en une séance en près de 90 ans.

Dimanche, puis lundi, les sénateurs démocrates avaient rejeté des motions qui auraient permis un vote rapide sur le plan de relance, arguant que ce dernier était encore en négociation.

Échaudée par les excès des bénéficiaires du plan de sauvetage de la crise de 2008, l'opposition réclame notamment au gouvernement américain une supervision accrue des prêts accordés aux grandes entreprises en plus du versement intégral des salaires, pendant plusieurs mois, aux employés mis au chômage technique et encore plus de moyens pour les hôpitaux.

/ATS