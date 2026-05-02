Ormuz: l'Iran menace en cas d'« interférence américaine »

Un haut responsable iranien a averti lundi que Téhéran considèrerait toute 'interférence américaine' ...
Ormuz: l'Iran menace en cas d'« interférence américaine »

Ormuz: l'Iran menace en cas d'

Photo: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair

Un haut responsable iranien a averti lundi que Téhéran considèrerait toute 'interférence américaine' dans le détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu en vigueur. Donald Trump a annoncé une opération pour escorter des navires bloqués dans le golfe Persique.

'Toute interférence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu', a déclaré sur le réseau social X Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale.

Le président américain Donald Trump avait annoncé peu avant une opération à partir de lundi pour débloquer des navires coincés depuis deux mois dans le golfe Persique. Avec un changement de ton radical par rapport à la veille, il avait évoqué 'un geste humanitaire' et de 'bonne volonté'.

Donald Trump avait également évoqué des discussions 'très positives' avec l'Iran, qui a soumis un plan en 14 points pour résoudre le conflit avec les Etats-Unis.

/ATS
 

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