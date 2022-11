Ouverture en septembre 2023 pour un observatoire aggrandi par Botta

Le nouvel observatoire d'Uecht, près de Berne, ouvrira en septembre 2023, ont annoncé samedi ses responsables. Les travaux ont débuté en 2019 sur des plans dessinés par l'architecte tessinois Mario Botta.

Quelque 150 invités, dont l'ancien astronaute Claude Nicollier, ont pu visiter samedi le site. Le gros oeuvre du centre d'accueil souterrain est terminé et la tour de l'observatoire commence à s'élever.

L'observatoire, baptisé Space Eye, devrait accueillir le plus grand télescope de Suisse, selon ses promoteurs. Il impliquera à terme plus de 50 partenaires, institutions scientifiques et partenaires opérationnels.

Le hameau d'Uecht, sur la commune de Niedermuhlern, est considéré comme un emplacement idéal pour un observatoire. Il se trouve en effet dans la 'chambre noire' du canton de Berne, soit dans la zone où la pollution lumineuse est la plus faible. Et il n'est situé qu'à 15 kilomètres de la ville de Berne et ainsi rapidement accessible.

Un observatoire existe déjà sur le site depuis 1951. Mais il ne répond plus aux exigences actuelles et doit devenir un musée faisant partie intégrante du nouveau complexe.

/ATS