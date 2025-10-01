PMI: l'industrie suisse reste sous pression

Le moral des directeurs d'achat suisses s'est détérioré en septembre, selon l'étude mensuelle publiée par UBS. La hausse des droits de douane américains pèse de plus en plus sur le secteur industriel. La part des entreprises concernées a atteint un nouveau record.

L'indice PMI a reculé en septembre de 2,7 points pour s'établir à 46,3 points, signalant une situation toujours tendue dans l'industrie suisse. Le PMI manque une nouvelle fois de franchir le seuil de croissance des 50 points, indique mercredi UBS dans son étude mensuelle préparée en collaboration avec procure.ch. Cette situation perdure depuis janvier 2023.

Dans le détail, la composante du carnet de commandes a chuté de 4,7 points à 40,5 points, indiquant une nette baisse de la dynamique des commandes. La composante production n'a pas confirmé la hausse d'août et, après un recul de 6,1 points, se situe à nouveau légèrement sous le seuil de croissance de 50 points.

La pression sur l'emploi dans l'industrie s'est également accrue: la composante correspondante a reculé de 2,2 points à 44,2 points. La composante des délais de livraison a augmenté en septembre pour atteindre 56,3 points, en particulier dans le secteur des composants électroniques, les responsables des achats ont signalé des retards de livraison.

De plus, la réduction des stocks s'est poursuivie à l'achat comme à la vente. Les composantes respectives ont reculé de 0,5 et 5,6 points pour s'établir à 45,2 et 44,3 points. Du côté positif, la hausse des prix à l'achat a ralenti en septembre. Si des augmentations de prix ont encore été signalées pour les composants électroniques, des baisses de prix ont été observées notamment pour les produits de papeterie.

Le PMI pour le secteur des services a opéré un retournement en septembre et a surmonté la baisse des mois d'été. L'indice est passé de 43,9 points en août à 51,3 points en septembre, franchissant ainsi à nouveau le seuil de croissance. Ce redressement est dû à une amélioration de la situation pour les nouvelles commandes et les carnets de commandes, ainsi qu'au dynamisme de l'activité commerciale, selon UBS.

Droits de douane: de plus en plus d'entreprises concernées

Dans son enquête, la grande banque signale également que la part des entreprises industrielles ayant été touchées par la hausse des droits de douane américains au cours des douze derniers mois a nettement progressé en septembre pour atteindre 47%, un nouveau record. Ce taux était encore de 41% en août.

Au cours des douze prochains mois, environ 47% des entreprises s'attendent à une augmentation ou à une charge inchangée liée aux barrières commerciales, tandis que seules quelques-unes prévoient une diminution.

Pour les entreprises de services, la situation est restée stable par rapport à août. Près de trois quarts des personnes interrogées ont indiqué n'avoir constaté aucun changement liés aux droits de douane au cours de l'année écoulée, ni en attendre dans les douze prochains mois.

/ATS