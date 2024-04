Panne de courant dans le Kandertal, 600 skieurs évacués

Environ 16'000 raccordements ont été privés d'électricité samedi matin dans le Kandertal (BE) suite à une panne. Celle-ci a touché des ménages de six communes dont Adelboden et Frutigen et provoqué l'évacuation par hélicoptère de 600 skieurs de la zone Engstligenalp.

Les techniciens de l'entreprise se sont attelés en début d'après-midi à remettre le courant. Trois heures après le début de la panne - dont la cause n'a pas été immédiatement établie -, l'électricité a pu être rétablie pour deux tiers des ménages touchés. Plusieurs installations ont dû être remplacées. La situation est redevenue entièrement normale en fin d'après-midi.

Le domaine skiable d'Engstligenalp, au-dessus d'Adelboden, a été fortement touché. Quatre hélicoptères ont dû être engagés pour reconduire dans la vallée pas moins de 600 personnes, puisque l'absence de courant empêchait toute redescente par le téléphérique, comme l'a confirmé le directeur des installations Dominik Honegger, suite à des informations du Berner Oberländer.

En outre, la cabine qui était déjà en route pour rejoindre la vallée au moment de la panne a dû être alimentée par un moteur diesel pour arriver à destination. La responsabilité de la prise en charge des coûts des évacuations n'avait pas encore été établie samedi.

Le domaine skiable au-dessus d'Adelboden reste ouvert jusqu'au 5 mai, mais l'office du tourisme local avait prévenu avant la panne que les remontées mécaniques pourraient être interrompues durant le week-end en raison des risques de tempête. Ce danger explique pourquoi, finalement, les responsables ont fait au plus vite après la rupture de courant en optant pour des évacuations par hélicoptère.

/ATS