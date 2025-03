Partners Group vise plus de 450 milliards d'actifs d'ici 2033

En préambule de sa journée dédiée aux investisseurs, le gestionnaire d'actifs Partners Group a indiqué mercredi viser plus de 450 milliards de dollars d'actifs d'ici 2033.

Dans le détail, la société zougoise prévoit de porter les actifs sous gestion du capital-investissement à plus de 200 milliards de dollars, ceux du crédit privé à plus de 70 milliards, ceux du domaine des infrastructures à plus de 100 milliards, les actifs immobiliers à plus de 50 milliards et ceux des redevances à plus de 30 milliards, précise-t-elle dans un communiqué.

Pour parvenir à ce résultat, le groupe entend continuer à développer sa plateforme d'investissement transformationnelle dans ses cinq catégories d'actifs de marchés privés, en mettant l'accent sur le maintien de son historique de rendement supérieur.

Il souhaite également développer ses activités de mandat sur mesure et de fonds permanent afin de permettre aux clients de tous les segments d'accéder à son contenu d'investissement de premier ordre.

Partners Group dit en outre chercher à ajouter 'des moteurs d'investissement performants et complémentaires à certaines parties de sa plateforme existante'.

'En préparation du cycle actuel des marchés privés, nous avons mis l'accent sur les solutions de portefeuille plutôt que sur les produits. Nous pensons que les nouveaux segments de clientèle chercheront à ce que les sociétés de marchés privés leur proposent des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins individuels', a déclaré David Layton, directeur général de Partners Group, cité dans le communiqué.

Fondée en 1996, Partners Group souligne avoir investi un total de 234 milliards de dollars sur les marchés privés pour le compte de plus de 1200 clients institutionnels et de plus de 65'000 investisseurs individuels dans le monde.

/ATS