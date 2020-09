Pas de Forum économique mondial (WEF) à Davos en 2021

Le prochain Forum économique mondial (WEF) n'aura finalement pas lieu à Davos (GR) l'an prochain, mais peut-être en Suisse centrale ou au Tessin. Déjà reporté de janvier prochain à l'été, il reviendra aux Grisons en 2022 au plus tôt en raison du coronavirus.

Le WEF avait informé à la fin du mois d'août que le forum 2021 ne se tiendrait pas à Davos du 26 au 29 janvier en raison de la crise du coronavirus. Le début de l'été avait été mentionné comme date alternative possible.

Il semble aujourd'hui que le WEF n'aura tout simplement pas lieu à Davos en 2021. Tamara Henderson, présidente d'Hotel Gastro Davos, a confirmé mardi un article de la Südostschweiz selon lequel le WEF a informé l'industrie hôtelière que le forum n'aurait pas lieu au début de l'été dans la station grisonne.

Hôteliers surpris

'Nous avons été quelque peu surpris par cette lettre', a déclaré Tamara Henderson à Keystone-ATS. 'Nous nous sentons mis à l'écart et nous voulons plus de clarté à l'avenir'. Le secteur hôtelier se concentre désormais sur l'édition 2022.

Pour la commune de Davos, cette lettre aux hôteliers n'a rien changé, a déclaré à la Südostschweiz le chancelier communal Michael Straub. Les autorités communales supposaient que le forum n'aurait pas lieu en 2021 dans la station grisonne si aucune évolution positive n'était constatée dans la crise du coronavirus. 'Notre prochaine date est janvier 2022', a souligné Michael Straub.

Au Bürgenstock (NW) ou à Lugano?

On ne sait pas encore où et si le WEF aura lieu l'été prochain. Des contacts et des négociations sont toutefois en cours avec le complexe hôtelier de luxe du Bürgenstock, qui surplombe le lac des Quatre-Cantons dans le canton de Nidwald. Le ministre nidwaldien de l'économie Othmar Filliger (PDC) le révèle dans une interview accordée à la radio alémanique SRF.

Le média de la SSR évoque par ailleurs aussi la ville de Lugano comme lieu possible de la manifestation. Interrogé par Keystone-ATS, le maire de la cité tessinoise Marco Borradori (Lega) confirme que des représentants du WEF sont venus y inspecter les infrastructures. Il n'y a toutefois pas encore eu de négociations, selon lui.

Les organisateurs du forum ont indiqué que les détails concernant la tenue ou non du WEF 2021 seront annoncés dès que la santé et la sécurité des participants pourront être garanties.

/ATS