Pas de foire aux oignons à Berne cette année

La traditionnelle foire aux oignons de Berne n'aura pas lieu en novembre prochain. Les risques liés au Covid-19 ont contraint les organisateurs à prendre cette décision.

'Compte tenu du grand nombre de visiteurs, il n'est pas possible de respecter les mesures de protection', indique vendredi la Ville de Berne dans un communiqué. La foire aux oignons, qui a lieu habituellement le quatrième lundi de novembre, attire entre 40'000 et 80'000 personnes de toute la Suisse et même de l'étranger.

Les autorités bernoises estiment que même en réduisant le nombre de stands, il ne serait pas possible de respecter les directives sanitaires. Elles ajoutent qu'il était important de prendre une décision rapidement, sachant que les participants auraient dû commencer ces jours à préparer l'édition 2020. Environ 50 tonnes d'oignons doivent en effet être triés, préparés et notamment transformés en tresses.

'Le conseil municipal regrette cette annulation mais, en tant qu'organisateur, il estime qu'il a la responsabilité d'assurer la sécurité et la santé de la population', poursuit le communiqué.

Plus grande foire annuelle organisée dans la capitale, la foire aux oignons - ou 'Zibelemärit' - date du milieu du 19e siècle. Les femmes de paysans du Seeland apparaissaient alors avec des oignons après la foire de la Saint-Martin à Berne. Elles étaient appréciées pour leurs belles tresses d'oignons. Depuis 2011, ce marché est inscrit sur la liste des traditions vivantes de Suisse.

