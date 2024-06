Pas de prime de départ pour les cadres de l'administration fédérale

Les primes de départ versées aux cadres de l'administration fédérale et des entreprises et établissements liés à la Confédération doivent être interdites. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 20 voix contre 16 une initiative parlementaire de Thomas Minder (Ind./SH).

L'ancien sénateur rappelle qu'il est interdit de verser des indemnités de départ aux membres de la direction et du conseil d'administration des sociétés cotées en bourse. Or l'usage de 'ces parachutes dorés' reste possible pour les cadres dirigeants de l'administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération, comme la SSR ou La Poste.

Werner Salzmann (UDC/BE) a montré son incompréhension. Et de citer des exemples, dont le dernier en date, la cheffe de Fedpol Nicoletta della Valle qui recevra 340'000 francs.

Pour la commission, Heidi Z'graggen (C/UR) a contré qu'une flexibilité est nécessaire pour les hautes positions dans l'administration. Par ailleurs, supprimer ces primes de départ aurait un effet insignifiant par rapport à la masse salariale.

Le National doit se prononcer.

/ATS