Payerne a accueilli le nouveau Bombardier du Conseil fédéral

Le nouvel avion du Conseil fédéral a atterri sur la base militaire de l'aérodrome de Payerne (VD). L'aéronef a été officiellement remis à la Suisse par le constructeur canadien Bombardier.

En amont de cette remise, l’avion de type Bombardier Global 7500 avait fait l’objet d’un contrôle par des spécialistes des essais en vol de l’Office fédéral de l’armement et des forces aériennes, annonce vendredi la Confédération, qui y a recours pour le gouvernement, les départements, les offices fédéraux et l’armée.

L'appareil devrait être engagé pour la première fois par le Service de transport aérien de la Confédération au printemps 2025. Il prend la succession du Cessna Citation Excel 560XL.

Au cours des deux premières années, le nouvel aéronef sera stationné à Payerne, avant d’aller à l’aéroport de Berne-Belp. Il sera aussi utilisé au départ de Berne-Belp pour les vols long-courrier.

L’installation du système d’autoprotection visant à réduire le risque de menaces des systèmes portatifs de défense antiaérienne est prévue pour l’été et l’automne 2025. Le Bombardier Global 7500 sera prêt pour une utilisation complète à la fin de l’année 2025. Il disposera d’une autonomie et d’un rayon d’action bien plus importants que les autres aéronefs d’Etat de la flotte actuelle.

L'appareil offre une vingtaine de places, et son acquisition aura coûté une centaine de millions de francs, selon un communiqué précédent.

/ATS