Pernod Ricard anticipe un moindre recul de sa performance annuelle

Le géant français des spiritueux Pernod Ricard révise jeudi son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour son exercice 2019/2020, estimant qu'il devrait moins reculer qu'anticipé face au marasme causé par la pandémie de Covid-19.

Hors effets de périmètre et de change, le groupe anticipe un recul du ROC d'environ 15% pour son exercice clos fin juin, indique-t-il dans un communiqué.

Il prévoyait depuis mars un recul du ROC d'environ 20% en raison du confinement d'une partie de l'économie mondiale pour enrayer la progression de l'épidémie, plombant les ventes de spiritueux dans les aéroports, bars et restaurants.

'Dans l'ensemble', les hypothèses du groupe 'se sont révélées globalement justes', souligne Pernod Ricard, évoquant en particulier son anticipation d'une 'reprise lente de l'activité à partir d'avril' en Chine et du plongeon de 80%, entre février et fin juin, de la vente de spiritueux dans les sites de transports ('travel retail'), en premier lieu les aéroports.

'Il y a cependant eu des différences notables par rapport aux attentes, principalement en Inde, avec l'arrêt complet de la production et des ventes pendant six semaines, mais aussi une meilleure résilience du off-trade (ventes destinées à la consommation à domicile, chez les cavistes ou en supermarchés, ndlr), en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest', poursuit le groupe.

Le 'off-trade' représente les trois quarts de son chiffre d'affaires.

Les investisseurs réagissaient favorablement à l'annonce jeudi matin. A 09H40 (07H40 GMT) à la Bourse de Paris, le titre progressait de 2,43% à 143,90 euros dans un marché en hausse de 0,26%.

/ATS