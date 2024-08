Perspectives plus favorables pour l'économie en août

Les perspectives se sont quelque peu améliorées pour l'économie suisse. En août, le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a progressé de 1,0 point pour s'inscrire à 101,6 points.

'L'économie suisse repart de manière hésitante', commente vendredi le KOF dans un communiqué. Le baromètre demeure légèrement au-dessus de sa valeur moyenne à moyen terme. Il s'inscrit dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes sondés par l'agence AWP qui tablaient sur une valeur comprise entre 99,5 et 102,0 points.

La plupart des indicateurs ont contribué à l'embellie, en particulier ceux relatifs à la demande des consommateurs, ainsi qu'aux secteurs des services, et de la construction.

Les indicateurs de l'industrie manufacturière et de l'hôtellerie-restauration montrent aussi une évolution positive, tandis que les perspectives concernant la demande extérieure sont stables.

En revanche, l'indicateur du secteur des services financiers et de l'assurance s'est contracté.

Dans l'industrie manufacturière et de la construction, les différents secteurs d'activité évoluent de manière inégale. Les perspectives évoluent positivement quant à la production et à l'emploi. A l'inverse, une certaine morosité règne quant à la situation concurrentielle et à la détention de produits intermédiaires.

Au sein de l'industrie manufacturière, l'embellie est de mise dans l'électricité et le secteur du bois, du verre, des pierres et de la terre. Dans le même temps, les perspectives s'assombrissent dans le sous-secteur du papier et de l'imprimerie et celui de la métallurgie.

Après révision, le baromètre conjoncturel pour juillet s'était établi à 100,6 points, en net repli par rapport aux 102,7 points du mois de juin.

/ATS