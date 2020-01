Perturbations sur le réseau Swisscom, les numéros d'urgence touchés

Le réseau fixe de Swisscom a connu vendredi matin d'importantes perturbations dans une grande partie de la Suisse. La panne a duré un peu plus d'une heure. Les numéros d'urgence ont été touchés.

Le dérangement s'est produit de 10h00 à 11h20, a indiqué Swisscom à Keystone-ATS. Il a pu être surmonté grâce au redémarrage du réseau. L'opérateur n'a pour l'heure pas donné d'explications concernant l'origine de cette panne.

Contrairement à de premières indications, seul le réseau fixe a été touché. Le réseau mobile a toujours fonctionné, a précisé Swisscom. Les numéros d'urgence ont été aussi été concernés sur le réseau fixe. Swisscom, ainsi que les services de police et d'urgence touchés, ont recommandé via Twitter aux utilisateurs d'utiliser le réseau mobile pour les numéros d'urgence.

La panne a touché pratiquement toute la Suisse à l'exception des cantons de Genève, d'une partie du canton de Vaud et des Grisons, selon le site Alertswiss. Le site privé allestoerungen.ch a fait état de plus de 3000 annonces de dérangement vendredi matin. Les deux tiers concernent la téléphonie fixe, environ 23% la téléphonie mobile et 8% une panne totale.

Dans de telles situations, les services d'urgence mettent en place des mesures spécifiques. Plusieurs cantons ont communiqué des numéros de mobile sur lesquels ils étaient atteignables durant la pause.

