Pessimisme pour l'économie suisse durant les douze prochains mois

Les conseils d'administration des entreprises suisses sont très pessimistes quant aux perspectives économiques des douze prochains mois, en raison du coronavirus, révèle une étude. Ils s'attendent à des conséquences économiques brutales pour de nombreux secteurs.

Le tourisme, l'hôtellerie et la restauration seront les plus durement touchés, indique swissVR, une association suisse regroupant des membres de conseils d’administration, dans un communiqué diffusé dimanche. Les perspectives de la branche des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celles des secteurs de la pharmacie et de la santé sont plus optimistes.

Selon une enquête semestrielle sur les perspectives des entreprises en Suisse, menée par swissVR en collaboration avec la société de conseil Deloitte et la Haute école spécialisée de Lucerne, plus de la moitié des membres des conseils d'administration interrogés s'attendent sur une détérioration de l'économie, alors que, pour 37%, les prévisions sont neutres. Seuls 8% d'entre eux tablent sur une amélioration.

L'image que les membres des conseils d'administration font de leur propre entreprise est beaucoup plus claire. Seules 23% des personnes interrogées attendent une évolution négative, 47% des conséquences neutres et un peu moins d'un tiers des perspectives positives.

Parmi les enseignements à tirer de la crise liée à la pandémie, les membres des conseils d'administration voient une numérisation accrue, un renforcement de la résilience et le développement de nouveaux modèles de travail, ainsi qu'une meilleure réflexion sur les scénarios et une meilleure planification des liquidités.

L'enquête a été menée en juillet auprès de 457 membres de conseils d'administration.

/ATS