Petits pots pour bébés empoisonnés: un suspect arrêté en Autriche

Un homme soupçonné d'avoir contaminé des pots pour bébés avec de la mort-aux-rats dans une tentative présumée de chantage contre le fabricant Hipp a été arrêté samedi en Autriche, a annoncé la police. Le suspect est âgé de 39 ans. Son identité n'a pas été révélée.

La police n'a pas non plus indiqué le lieu de son arrestation à ce stade de l'enquête. Il est poursuivi pour mise en danger délibérée de la collectivité et tentative de lésions corporelles graves intentionnelles.

Les autorités allemandes enquêtent également dans cette affaire sur des soupçons de tentative d'extorsion visant le fabricant Hipp. Selon la police bavaroise, qui a coordonné les investigations, cinq pots manipulés ont été découverts avant leur consommation en Autriche, en Tchéquie et en Slovaquie.

Un pot acheté dans un supermarché de l'enseigne Spar à Eisenstadt, en Autriche, a été saisi le 18 avril. Il contenait 15 microgrammes de mort-aux-rats. La marque Hipp avait lancé à la mi-avril un rappel de pots potentiellement contaminés en Autriche.

/ATS