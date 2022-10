Peugeot promet cinq nouveaux modèles électriques pour 2023-2024

Peugeot va accélérer dans l'électrification de ses gammes en proposant cinq nouveaux modèles électriques en 2023 et 2024, a indiqué lundi la directrice de la marque Linda Jackson au Mondial parisien de l'automobile.

La marque du groupe Stellantis va notamment lancer les versions électriques de ses compactes et break 308, produites en France. Le moteur de ses compactes va aussi équiper une édition sportive de la petite électrique e-208.

La berline 408, présentée au Mondial de l'auto en version essence et hybride rechargeable, aura également bientôt une version électrique.

'A partir de 2023, l'ensemble de notre gamme sera électrifiée', en hybride ou en électrique, a indiqué Linda Jackson lors d'une table ronde avec des journalistes. Peugeot vise 100% de ventes électriques en Europe en 2030.

Le Mondial de l'auto, qui s'est ouvert lundi à Paris en l'absence de nombreux constructeurs, 'n'a pas la dimension attendue mais reste un point de rencontre attendu pour les experts', a commenté Linda Jackson.

La marque au lion va aussi présenter avant la fin 2022 un concept, la Peugeot 'Inception', qui doit illustrer sa vision de la voiture électrique.

Ce sera le premier concept basé sur le nouveau châssis STLA Small, que Stellantis compte étendre à toutes ses entrées de gamme électriques.

Alors que les modèles électriques restent bien plus chers à l'achat que leurs équivalents thermiques, Peugeot ne travaille pas sur un modèle d'électrique plus petit que la 208, a précisé Linda Jackson, renvoyant vers le scooter Peugeot présent sur le stand pour les petits budgets et les courtes distances.

/ATS