Philips abaisse ses perspectives annuelles, demande morose en Chine

Philips a abaissé lundi ses perspectives de ventes comparables pour 2024, après prise en compte d'une détérioration de la demande en Chine, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

'Au cours du trimestre, la demande des hôpitaux et des consommateurs en Chine s'est encore détériorée, alors que nous continuons à observer une croissance solide dans d'autres régions,' a indiqué Roy Jakobs, PDG de Philips dans un communiqué.

'La détérioration significative de la demande en Chine conduit à une mise à jour des perspectives de croissance des ventes comparables de 0,5 à 1,5% pour l'ensemble de l'année 2024,' a ajouté le fabricant néerlandais d'équipements médicaux.

Philips s'attendait auparavant à une croissance annuelle de ses ventes comparables située entre 3 à 5%.

Le groupe a fait état ce trimestre d'une croissance plate de ses ventes sur un an, à 0%, en raison du déclin en Chine, principalement au niveau du segment 'Santé personnelle', qui comprend notamment les appareils de soins personnels, ménagers, de soins bucco-dentaires et de soins de la mère et de l'enfant.

Philips a cependant affiché un bénéfice net de 181 millions d'euros (près de 170 millions de francs) au troisième trimestre, contre 90 millions à la même période l'année dernière, et au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 173 millions d'euros, selon un consensus partagé par l'entreprise.

Le groupe néerlandais attribue cette hausse à l'augmentation de sa marge brute au cours du trimestre et à la baisse des coûts liés aux rappels de ses appareils Respironics, 'en partie compensés par des charges fiscales plus élevées'.

Philips avait annoncé en avril qu'il paierait 1,1 milliard de dollars pour régler des litiges aux Etats-Unis après un rappel massif d'appareils respiratoires défectueux pour des personnes souffrant de problèmes de sommeil.

/ATS