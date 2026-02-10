Philips affiche son premier bénéfice annuel depuis 2021

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a affiché mardi un ...
Photo: KEYSTONE/EPA/KOEN VAN WEEL

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a affiché mardi un retour au bénéfice en 2025, après trois années consécutives de perte nette.

Philips a fait état d'un bénéfice annuel de 897 millions d'euros (820 millions de francs), au dessus des prévisions des analystes qui visaient les 775 millions d'euros, d'après un consensus publié par le groupe.

L'entreprise avait accusé l'année dernière une perte nette de 698 millions d'euros.

'En 2025 (...) Nous avons renforcé notre entreprise tout en naviguant dans un environnement macroéconomique dynamique', a déclaré Roy Jakobs, directeur général de Philips, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 17,8 milliards d'euros, contre 18 milliards en 2024, une baisse de 1% néanmoins légèrement au dessus des 17,7 milliards prévus par le consensus d'analystes.

Le groupe table désormais sur une croissance entre 3 et 4,5% de son chiffre d'affaires pour 2026.

Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux.

/ATS
 

