Pilatus va ouvrir un nouveau centre de services aux Etats-Unis

Le constructeur aéronautique Pilatus a annoncé mardi ouvrir un nouveau centre de vente et de services à Bradenton, en Floride. Les contours financiers du projet n'ont pas été précisés.

'Le hangar, d'une superficie de 5000 mètres carrés, servira aux travaux de maintenance à la distribution de pièces de rechange et à la livraison de nouveaux appareils PC-12 et PC-24. Environ 1600 mètres carrés supplémentaires seront réservés aux ateliers et à l'administration', rapporte un communiqué.

Le nouveau site - qui devrait être opérationnel mi-2026 - fait partie d'un contrat signé avec l'aéroport international de Sarasota Bradenton (KSRQ) pour environ 17 hectares de terrain.

Pilatus dispose déjà d'une usine d'assemblage final dans l'Etat américain du Colorado. 'Le site supplémentaire n'a aucune incidence sur les emplois existants au siège de Stans', précise la société.

/ATS