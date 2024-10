Piratage informatique: problèmes de connexion aux médias suisses

Une attaque de pirates informatiques paralyse la plate-forme de connexion commune 'OneLog' de nombreuses maisons d'édition suisses. Selon Tamedia, il n'est plus possible de se connecter via 'OneLog' depuis jeudi. Une solution est en cours d'élaboration.

Les contenus des titres de Tamedia sont temporairement en libre accès, de même que la version en ligne des journaux, indique Tamedia. D'autres entreprises de médias ont pris des mesures similaires pour garantir l'accès de leurs contenus aux abonnés.

Autre problème lié au piratage, certains articles ne peuvent plus être commentés comme d'habitude, cette possibilité étant également liée à un login via OneLog.

Lancé il y a un peu plus de trois ans, le service OneLog est utilisé, selon ses propres indications, par plus de 40 portails en ligne, dont ceux des grandes entreprises de médias Tamedia, Ringier et SSR.

CH Media et NZZ participent certes à l'entreprise commune OneLog, mais n'ont pas encore introduit la solution de connexion. Ils ne sont donc pas concernés par les problèmes actuels.

/ATS