PlanetSolar II baptisé à Hauterive - projet scientifique au Pérou

PlanetSolar II sillonnera en 2025 le lac Titicaca au Pérou pour y promouvoir la navigation solaire et les énergies durables. Le bateau-taxi solaire a été baptisé mercredi en fin d'après-midi au port d'Hauterive (NE) devant un parterre de scientifiques.

'Auteur du premier tour du monde à l’énergie solaire en 2012, avec son catamaran PlanetSolar, Raphaël Domjan s’engage cette fois dans une application pratique, avec des relevés scientifiques, et la volonté d’offrir aussi des débouchés bénéfiques immédiats pour le lac Titicaca et ses populations', a indiqué la Fondation PlanetSolar.

Cet objectif 'solaire et solidaire' réjouit les parrains du bateau, Marc-Antoine Kaeser, directeur et conservateur du Laténium, et Maryvonne Falco, veuve d’Albert Falco, second du Commandant Cousteau notamment lors de leur expédition sur le lac Titicaca en 1968. Cette nouvelle expédition bénéficie du soutien de la Fondation de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, venu découvrir PlanetSolar II à Hauterive le 4 septembre 2023.

Le baptême a réuni des scientifiques et des spécialistes, dont Christophe Delaere, archéologue spécialiste du lac Titicaca et Stéphane Milliere, directeur des Films Gédéon, pour le projet de documentaire 'Titicaca 2025', qui sera produit pour entre autres Canal +.

La Fondation PlanetSolar laissera le bateau solaire à disposition des scientifiques du Pérou et de la Bolivie pour leurs missions scientifiques. Elle a aussi pour objectif d’implanter des installations solaires. Elle l’a déjà fait en 2013 pour la communauté de l’île d’Amantani sur le Lac Titicaca, rendant autonome en énergie un bâtiment collectif, ainsi qu’au Mali (2015) et au Sénégal (2016 et 2018), a ajouté l'institution.

