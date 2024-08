Plombée par les taux, la BC de Zurich voit ses résultats plonger

Les recettes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) se sont tassées au premier semestre, fruit d'un contexte de taux moins favorable et d'une base de comparaison élevée. La rentabilité s'est détériorée, mais il table néanmoins sur un 'bon résultat' en 2024.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont dégagé un résultat net en fort repli, celui-ci s'étant étiolé de 9,3% sur un an à 858 millions de francs. 'La bonne performance de l'année précédente avait résulté de facteurs exceptionnels non récurrents', indique vendredi la plus importante banque cantonale de Suisse.

L'activité de gestion a permis de limiter les dégâts, dopée par les opérations sur titres et de placement. Les revenus de commission ont ainsi bondi de 7,1% à 509 millions de francs. En termes de volumes, la masse sous gestion s'est établie à 488,71 milliards, en hausse de 8,4% par rapport à fin décembre. Les entrées nettes d'argent ont atteint 10,03 milliards, une collecte moindre par rapport aux 27,42 milliards du premier semestre 2023.

Les opérations de négoce accusent un plongeon de près de 30% sur un an à 177 millions, affectées par le manque d'impulsions et souffrant la comparaison en rythme annuel.

Les recettes totales se sont tassées de 7,5% à 1,56 milliard de francs, alors que les charges ont pris 5,0% à 859 millions. L'augmentation des dépenses reflète le regain d'investissements planifiés dans la croissance et l'innovation, précise le communiqué. Le rapport entre les coûts et les revenus s'est détérioré de 6 points de pourcentage à 54,7%.

La rentabilité de la ZKB s'en est ressentie. Le résultat opérationnel a plongé de plus de 18% à 679 millions de francs, alors que le bénéfice net a chuté de 11,3% à 601 millions. L'établissement évoque malgré tout un 'excellent résultat semestriel'. En 2024, l'impôt minimal de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est appliqué pour la première fois, rappelle la banque.

A fin juin, le bilan affichait une somme de 202,57 milliards de francs, en légère hausse (+0,7%) sur six mois, dont 103,11 milliards de créances hypothécaires (+2,2%) et 102,33 milliards de dépôts clientèle (+0,9%).

'En 2024, la banque ne dégagera pas un produit d'intérêts aussi élevé que l'année précédente. Mais je suis sûr que nous réaliserons un bon résultat', affirme le directeur général Urs Baumann, cité dans le communiqué.

/ATS