Plombée par radicant, la BLKB prend congé de ses élites

La Banque cantonale de Bâle-Campagne avertit jeudi avoir inscrit un nouveau correctif de valeur, de 105,5 millions de francs, sur sa participation dans radicant.

L'établissement annonce dans la foulée le retrait de son directeur général pour fin mars 2026 et du président de son conseil de banque pour fin juillet 2026. Le choix d'un nouveau président pour succéder à Thomas Schneider sera tranché conjointement par le demi-canton et par la banque. Le processus de succession à John Häfelfinger à la tête de l'exécutif a, lui, d'ores et déjà été amorcé, précise un communiqué.

La direction assure toutefois l'investissement dans radicant comme stratégique. Le correctif de valeur, induit par un vaste chantier de réduction des coûts et d'optimisation, sera partiellement amorti par une dissolution de réserves pour risques bancaires généraux. La date prévue pour le franchissement du seuil de rentabilité se voit encore repoussée à 2029, contre 2027 ou 2028 en février encore.

Le conseil d'administration de la filiale accueillera prochainement Matthias Kottmann, représentant de la direction générale de la maison-mère. Marco Primavesi remettra par contre son mandat à la fin de l'exercice en cours.

Dans l'attente de la présentation des résultats semestriels mi-juillet, la BLKB confirme d'ores et déjà ses projections pour 2025, laissant augurer une certaine stabilité dans les résultats d'une année à l'autre.

/ATS