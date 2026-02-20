Plus d'allègements budgétaires adoptés en commission du National

Après le Conseil des Etats, la commission des finances du National a adopté, par 17 voix contre ...
Plus d'allègements budgétaires adoptés en commission du National

Plus d'allègements budgétaires adoptés en commission du National

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Après le Conseil des Etats, la commission des finances du National a adopté, par 17 voix contre 8, le programme d'allègement budgétaire de la Confédération. Par rapport à la version des sénateurs, elle a décidé des économies supplémentaires, a-t-elle indiqué vendredi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sanofi poursuivi pour « incitations illégales » auprès des médecins

Sanofi poursuivi pour « incitations illégales » auprès des médecins

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 13:53

France: troisième année de crise pour le logement neuf en 2025

France: troisième année de crise pour le logement neuf en 2025

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 13:45

Roche obtient l'aval de la FDA pour traiter une forme de leucémie

Roche obtient l'aval de la FDA pour traiter une forme de leucémie

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 11:53

Danone: le bénéfice chute et les volumes tirent les ventes en 2025

Danone: le bénéfice chute et les volumes tirent les ventes en 2025

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 11:10

Articles les plus lus

L'allemand DB Cargo va se séparer d'environ 6000 salariés

L'allemand DB Cargo va se séparer d'environ 6000 salariés

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 13:25

Lombard Odier livre de solides résultats en 2025

Lombard Odier livre de solides résultats en 2025

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 14:43

Sika voit son bénéfice chuter, mais relève le dividende

Sika voit son bénéfice chuter, mais relève le dividende

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 08:00

Japon: l'inflation ralentit mais reste élevée

Japon: l'inflation ralentit mais reste élevée

Économie    Actualisé le 20.02.2026 - 11:10