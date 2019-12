Plus de 1500 faillites prononcées depuis le début de l'année

La Suisse a connu 1579 faillites d'entreprises entre janvier et novembre. Les sociétés ayant dû mettre la clé sous le paillasson sont issues de quatre secteurs: la construction, l'artisanat, l'industrie du bois et de l'ameublement et l'hôtellerie-restauration.

Sur les onze premiers mois de l'année, 4310 procédures d'insolvabilité ont été lancées, selon les indications fournies vendredi par la société d'informations économiques Bisnode D&B. Ce chiffre est en baisse de 3% en rythme annuel.

En contrepartie, le nombre de nouvelles entreprises s'est inscrit à la hausse, avec 40'209 inscriptions au registre du commerce. Le secteur des services, l'industrie du bois et de l'ameublement et l'hôtellerie-restauration sont bien représentées dans ce groupe.

/ATS