Plus de 55'000 passagers à Genève Aéroport vendredi

Plus de 130'000 personnes ont pris l'avion ce vendredi en Suisse. A Genève-Cointrin, cette période est la plus chargée. Le record de l'aéroport date ainsi d'un 4 janvier 2020.

Genève Aéroport fait face à une forte affluence depuis mi-décembre. La plate-forme accueillait vendredi plus de 55'000 passagers, soit un niveau important, proche de la situation avant la crise sanitaire, a indiqué vendredi Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport.

Le nombre de passagers devrait être équivalent samedi 24 décembre, a ajouté le porte-parole. Les gens voyagent en revanche moins le jour de Noël durant lequel 36'000 personnes sont attendues à Genève Aéroport.

Les chiffres vont ensuite repartir à la hausse. Le record absolu de fréquentation à Genève Aéroport remonte au 4 janvier 2020: 77'000 personnes.

Zurich

A Zurich-Kloten, on ne donne pas de chiffres quotidiens. Un bilan précis sera livré début janvier, précise un porte-parole. Selon lui, l'aéroport de Zurich attend en moyenne 65'000 passagers par jour pendant les fêtes de fin d'année, du 24 décembre au 2 janvier. Le vendredi 23 décembre et le lundi 2 janvier devraient être les jours de pointe.

Là aussi, on s'attend à retrouver les chiffres d'avant la pandémie. Il y a un an, 34'000 passagers étaient attendus chaque jour à la même époque, alors qu'en 2020, première année du Covid, ils n'étaient que 17'000. Auparavant, on atteignait 85'000 passagers à Noël à Zurich, a précisé vendredi un porte-parole de l'aéroport à Keystone-ATS.

A Bâle-Mulhouse, quelque 20'000 passagers quotidiens devraient atterrir ou décoller vendredi et samedi. Le porte-parole de l'EuroAirport ne donne pas de détails pour les autres jours.

A l'avance

Les responsables des aéroports soulignent la nécessité d'arriver au moins une heure et demie, voire deux heures et demie à Genève, avant le départ et, si possible, de faire tout ce qui est possible à la maison. Cela comprend l'enregistrement en ligne, le téléchargement en ligne des documents demandés ou, le cas échéant, l'impression de Bag Tag.

Des mouvements sociaux à l'étranger et des conditions météorologiques hivernales ne sont toutefois pas exclus à cette période.

