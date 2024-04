Polluants éternels: adoption d' une loi pour limiter leur diffusion en France

Les députés français ont approuvé jeudi une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS ou polluants éternels. Le texte exclut toutefois les ustensiles de cuisine, après une forte mobilisation des fabricants.

Le texte a été approuvé à l'unanimité, avec 186 voix pour et zéro contre, malgré les réticences du gouvernement sur plusieurs points. L'article principal présenté par l'écologiste Nicolas Thierry prévoit d'interdire à partir du 1er janvier 2026 la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, produit de fart (pour les skis) ou produit textile d'habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

/ATS