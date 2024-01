Ponctualité des trains à améliorer en Suisse romande et au Tessin

En 2023, 92,5% des trains sont arrivés à l'heure. Ce résultat est similaire à celui de l'année précédente malgré l'augmentation des voyageurs. Mais la ponctualité en Suisse romande et au Tessin laisse encore à désirer.

En Suisse romande, la ponctualité s'est établie à 89,2%, soit 0,2 point de pourcentage de moins que l'année précédente. 'Le manque de robustesse de l'horaire reste la raison principale de cette insuffisance', indiquent vendredi les CFF dans un communiqué.

Les CFF ont élaboré, en collaboration avec la Confédération et la Conférence des transports de Suisse occidentale, un nouvel horaire pour 2025 et ultérieurement: grâce à davantage de réserves dans l'horaire, les trains seront plus souvent à l'heure malgré les nombreux chantiers, promet la compagnie ferroviaire.

C'est en Suisse alémanique que les trains ont été les plus ponctuels (région Est: 94,3% de ponctualité, région Centre: 92,8%). Au Tessin, la ponctualité a progressé de 1,3 point de pourcent pour s'établir à 90,4%.

/ATS