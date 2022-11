Porrima, l'ancien PlanetSolar échoué en Inde, a repris la mer

Echoué depuis le 12 août dernier sur une plage indienne, le catamaran Porrima, anciennement PlanetSolar, a repris la mer. Le premier bateau à avoir effectué un tour du monde à l'énergie solaire a été secouru par des pêcheurs locaux.

'Le Porrima a été mis à flot avec succès hier. Il a quitté la plage d'Alibagh, dans l'Etat du Maharashtra en Inde, grâce au remorquage de six bateaux de pêche locaux. Nous nous lançons maintenant dans sa reconstruction et la conception de ses navires frère et soeur', a annoncé dimanche sur Twitter Gunter Pauli, le président de Blue Innovations, à qui appartient désormais le bateau solaire. L'information a été relayée par Arcinfo et 24 heures.

Le Porrima avait échoué en août au sud de Bombay alors qu'il faisait route pour les Maldives, suite à divers problèmes. Le catamaran était resté bloqué dans le sable.

Premier tour du monde à l'énergie solaire

Le bateau est devenu célèbre en 2012 lorsqu'il a bouclé, sous le nom de PlanetSolar, le premier tour du monde à la seule énergie solaire. Mesurant 31 mètres de long sur 15 de large, il avait mis 19 mois pour réussir cette performance. L'initiateur du projet, Raphaël Domjan, s'occupe désormais de l'avion solaire SolarStratos.

Basée à Lausanne, Blue Innovations veut présenter le Porrima à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon, en 2025. Le bateau doit d'ici là être transformé pour être équipé de nombreuses technologies 'vertes' novatrices, indique le site Internet du projet. Le président de Blue Innovations Gunter Pauli est un entrepreneur belge actif dans le développement durable. Il a notamment théorisé le concept 'd'économie bleue', inspirée des écosystèmes.

/ATS